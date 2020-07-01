В Москве за неделю более половины "коронавирусных" коек вернут к обычному режиму работы

Примерно половину коечного фонда больниц, госпиталей и других медицинских учреждений Москвы в течение недели вернут в обычный оборот, не связанный с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ситуация в городе с CoViD-19 стабильно улучшается.

— На этой неделе принято решение о выведении ещё трёх тысяч коек городских, федеральных и частных стационаров из работы с коронавирусом. Таким образом, более половины всего коечного фонда, подготовленного для лечения пациентов с коронавирусом, вернётся к нормальной работе, — приводят слова Раковой на сайте столичной мэрии.

Несмотря на выведение из работы с CoViD-19 данного числа коек, в больницах продолжат соблюдать повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, кровати в палатах разместят на увеличенном расстоянии друг от друга. В помещениях больниц будет проводиться регулярное дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. А госпитализация пациентов будет осуществляться через отдельный вход с временным интервалом в 15 минут и обязательной дезинфекцией помещений.

На сайте столичной мэрии приводится полный список медицинских учреждений, попавших под обратное перепрофилирование.