Лучше, чем мёртвый. Зачем хирурги сделали "фантомный" мозг

Отмечается, что её изготовили на основе реальных данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента. С помощью этих исследований удалось провести трёхмерную реконструкцию мозга и сделать силиконовую форму, в которую позже залили гидрогель. Вся процедура заняла около 30 часов.

Как пояснили в "МИСиС", их "фантомозг" в четыре раза меньше своего реального прототипа, а по прочности материала почти ему соответствует. Исследователи подчеркнули, что эта разработка заметно упростит обучение нейрохирургов. До сих пор им приходилось тренироваться с помощью 3D-симуляций и технологий виртуальной реальности, однако такие имитации весьма дороги и к тому же не позволяют хирургу ощущать свои действия физически. Медики также прибегают к использованию мозга умерших людей, однако считают это негуманным. Кроме того, мёртвые ткани уже не имеют всех нужных характеристик.