От "гриппчика" до братской могилы. Кто довёл коронавирус в Бразилии до катастрофических масштабов

Пока погибших хоронили по пять человек в одной траншее, министры здравоохранения то и дело уходили в отставку, а президент и вовсе не хотел признавать опасности CoViD-19.

Фото © ТАСС / АР / Edmar Barros

Снимок сделан в конце апреля. Кладбище "Тарума" в Манаусе, это северо-запад Бразилии, бассейн Амазонки. В кадре — человек тридцать, хотя, по данным Reuters, каждого из пяти умерших в последний путь разрешили проводить максимум трём родственникам.

Manaus is the epicenter of the COVID-19 in Amazonia. With 100 deaths per day, here at the capital of Amazonas State, we are living the death hour, the health system already collapsed and President @jairbolsonaro is ignoring completely the pandemic situation. #SOSAMAZONIA pic.twitter.com/4IuLsLvC3k — Fridays for Future Amazônia (@FFFAmazonia) May 5, 2020

До недавних пор Манаус славился как латиноамериканская Венеция — дома в этих местах строили прямо на воде. Теперь это средоточие хаоса. Это был первый бразильский город, где во время нынешней эпидемии закончились места в отделениях интенсивной терапии. А вскоре здесь вчетверо возросло количество траурных церемоний. Бразильская ассоциация компаний похоронного сектора просила срочно прислать самолётами хотя бы две тысячи гробов. Бывало и по 130 похорон в день. Хоронили по ночам. Пытались даже один гроб на другой класть, но родственники возмутились.

Из почти двух миллионов жителей Манауса большая часть — представители народа кабокло, потомки детей от смешанных браков европейцев и индейцев. Об этом стоит упомянуть, потому что, согласно статистике, именно цветное население страны в первую очередь попадает под удар во время эпидемий. К примеру, в Сан-Паулу темнокожие бразильцы умирают от коронавируса на 62% чаще. Так дело обстоит по разным причинам, но главным образом — по социально-экономическим. Именно цветные бразильцы составляют абсолютное большинство в трущобах, работают кассирами в супермаркетах и зарабатывают в среднем почти вдвое меньше, чем "белые люди". По мнению некоторых медиков, темнокожие более склонны к диабету и гипертонии, вот только очень часто они просто не знают о своих болезнях — трудятся неофициально, а значит, ни о каких медосмотрах для них речи не идёт. Кстати говоря, и скорой помощи до них ехать в среднем дольше, чем до белых.

Кстати, о статистике. С этим тоже был целый скандал. 5 июня официальный портал страны с актуальными данными по коронавирусу отключили. На следующий день включили, но уже без общих сводок по развитию эпидемии с самого начала в целом в Бразилии и в разных регионах. Оставили только информацию по заражённым и умершим за последние сутки. Сделано это было по указанию президента страны Жаира Болсонару. Это было вполне в его духе: когда по количеству погибших от CoViD-19 Бразилия обогнала Китай, он прокомментировал это так: "И что? Сожалею, но что вы от меня хотите?" А вот ещё одно аналогичное высказывание.

Мы сожалеем обо всех погибших, но такова судьба каждого Жаир Болсонару президент Бразилии

Верховный суд страны это, похоже, не устроило. 9 июня по его решению скрытую статистику вернули на место, и в тот же день, как пишет Newsweek, портал показал удвоенное количество новых случаев заражения: 32 тысячи против 15 тысяч, отмеченных за 8-е.

Манипулирование статистикой — это манёвр тоталитарных режимов. Предпринимаются попытки скрыть цифры по CoViD-19, чтобы уменьшить социальный контроль политики здравоохранения. Уловка не освобождает от ответственности за возможный геноцид Гильмар Мендес Судья Верховного суда Бразилии

A manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se ocultar os números da #COVID19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. #CensuraNao #DitaduraNuncaMais — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) June 6, 2020

И даже эти обновлённые цифры — на тот момент уже бывший — министр здравоохранения Бразилии Нелсон Тейш считал "фантастически" преуменьшенными. Несколькими неделями ранее он выразил мнение, что на самом деле заболевших коронавирусом в стране уже тогда было 700 тысяч. Согласно официальной статистике, эпидемия достигла таких масштабов лишь в июне.

И это был уже второй глава бразильского Минздрава, подавший в отставку за время пандемии. Причины были в обоих случаях одни и те же — несогласие с политикой президента Болсонару. А политику президент Болсонару насчёт коронавируса проводит такую: за гидроксихлорохин, против карантина и вообще CoViD-19 считает "лёгким гриппом". Глава государства категорически не хочет закрывать ни школы, ни тем более торговые центры.

Justiça indeferiu pedido de lockdown em Manaushttps://t.co/8f3b08ZuWy pic.twitter.com/6BbQPrSoS8 — Estadão (@Estadao) May 7, 2020

В отчаянии главы регионов сами попытались что-то предпринять. Губернатор Сан-Паулу Жоау Дориа ещё 21 марта объявил карантин и прямым текстом заявил, что вообще-то это забота лидера нации. Интересно, что 2 июня пляжи и магазины открыли, хотя статистика не предвещала ничего хорошего: уже на следующий день зафиксировали рекордное количество смертей — 1349.

С тех пор этот антирекорд уже обновился — 23-го было 1369. А 27-го по количеству заражённых Бразилия даже обошла США. В многострадальном Манаусе — если опять же верить статистике — 28 июня от коронавируса умерли два человека. В целом же по стране люди от ковида погибают сотнями каждые сутки. Лидера страны тем временем планируют допросить по делу о его возможном вмешательстве в федеральные расследования коррупционных скандалов.

Ну что ж, зато у бразильцев тоже появилась возможность пофилософствовать: мол, сожалеем, конечно, если посадят, но — значит, судьба такая.