Рекордные показатели. Как голосовали регионы России за поправки к конституции

ЦИК опубликовала данные обработки всех 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам к конституции страны. Выделились сразу несколько регионов — как по явке, так и по поддержке.

Вовлечённость людей в процесс голосования стала в этом году беспрецедентной. Например, высказать своё мнение по поводу новой конституции страны в 1993 году пришли 54,81% населения. В этот раз гораздо больше — 67,9%. Эта цифра превосходит даже президентские выборы 2018 года, где явка составила 67,54% из всех, обладающих правом голосовать. Любопытно посмотреть и на то, какие рекорды ставили регионы по явке и поддержке или неподдержке поправок.

Регионы-лидеры по явке на голосование по поправкам к Конституции России: Чеченская Республика — 93,16%. Республика Тыва — 90,7%. Кемеровская область — 87,49%. Республика Дагестан — 87,04%. Республика Башкортостан — 86,85%.

Общий показатель поддержки решения внести изменения в главный закон страны по России равен 77,2% голосов. Интересно, что своеобразные рекорды не только по явке, но и по сказанным "да" поправкам, предлагаемым к конституции, тоже есть.

Какие регионы больше всего поддержали поправки к конституции: Чеченская Республика — 97,92%. Республика Тыва — 96,79%. Республика Крым — 90,07%. Республика Дагестан — 89,19%. Краснодарский край — 88,92%.

Выделилась и пятёрка регионов, менее всего поддержавших поправки к конституции. Особняком здесь стоит Ненецкий автономный округ — единственный регион, где жители сказали в большинстве своём "нет" изменениям. Важно при этом отметить, что в округе проголосовало всего 37 490 человек, что достаточно немного по сравнению с другими регионами нашей страны. А как отмечают эксперты, голосовали люди скорее против объединения региона с Архангельской областью.

Регионы, где менее всего поддержали поправки: Ненецкий автономный округ — 43,78% .

. Республика Саха (Якутия) — 58,34% .

. Камчатский край — 61,76% .

. Магаданская область — 62,03% .

. Омская область — 62,09%.

Тем не менее даже в регионах, где голосов было меньше всего, цифра (за исключением НАО) близится к 60%. Да и кроме того, цифры показывают, что больше всего отрицательных ответов на вопрос: "Поддерживаете ли вы поправки в Конституцию Российской Федерации?" было в субъектах с малой явкой. И наоборот: где больше всего одобряют изменения, там и высока явка. Это позволяет сделать вывод о том, что люди, не пришедшие по каким-то причинам, в том числе и боясь за своё здоровье, в эти дни на избирательные участки, вероятнее всего, сказали бы "да" поправкам.

Интересно понаблюдать, как поддержка поправок соотносится с голосованием на выборах президента в последние годы. Ведь часто сравнивают это голосование с уровнем одобрения деятельности Владимира Путина.