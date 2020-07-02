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Рекордные показатели. Как голосовали регионы России за поправки к конституции

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

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ЦИК опубликовала данные обработки всех 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам к конституции страны. Выделились сразу несколько регионов — как по явке, так и по поддержке.

Вовлечённость людей в процесс голосования стала в этом году беспрецедентной. Например, высказать своё мнение по поводу новой конституции страны в 1993 году пришли 54,81% населения. В этот раз гораздо больше — 67,9%. Эта цифра превосходит даже президентские выборы 2018 года, где явка составила 67,54% из всех, обладающих правом голосовать. Любопытно посмотреть и на то, какие рекорды ставили регионы по явке и поддержке или неподдержке поправок.

Регионы-лидеры по явке на голосование по поправкам к Конституции России:

  1. Чеченская Республика — 93,16%.
  2. Республика Тыва — 90,7%.
  3. Кемеровская область — 87,49%.
  4. Республика Дагестан — 87,04%.
  5. Республика Башкортостан — 86,85%.

Общий показатель поддержки решения внести изменения в главный закон страны по России равен 77,2% голосов. Интересно, что своеобразные рекорды не только по явке, но и по сказанным "да" поправкам, предлагаемым к конституции, тоже есть.

Какие регионы больше всего поддержали поправки к конституции:

  1. Чеченская Республика — 97,92%.
  2. Республика Тыва — 96,79%.
  3. Республика Крым — 90,07%.
  4. Республика Дагестан — 89,19%.
  5. Краснодарский край — 88,92%.

Выделилась и пятёрка регионов, менее всего поддержавших поправки к конституции. Особняком здесь стоит Ненецкий автономный округ — единственный регион, где жители сказали в большинстве своём "нет" изменениям. Важно при этом отметить, что в округе проголосовало всего 37 490 человек, что достаточно немного по сравнению с другими регионами нашей страны. А как отмечают эксперты, голосовали люди скорее против объединения региона с Архангельской областью.

Регионы, где менее всего поддержали поправки:

  • Ненецкий автономный округ — 43,78%.
  • Республика Саха (Якутия) — 58,34%.
  • Камчатский край — 61,76%.
  • Магаданская область — 62,03%.
  • Омская область — 62,09%.

Тем не менее даже в регионах, где голосов было меньше всего, цифра (за исключением НАО) близится к 60%. Да и кроме того, цифры показывают, что больше всего отрицательных ответов на вопрос: "Поддерживаете ли вы поправки в Конституцию Российской Федерации?" было в субъектах с малой явкой. И наоборот: где больше всего одобряют изменения, там и высока явка. Это позволяет сделать вывод о том, что люди, не пришедшие по каким-то причинам, в том числе и боясь за своё здоровье, в эти дни на избирательные участки, вероятнее всего, сказали бы "да" поправкам.

Интересно понаблюдать, как поддержка поправок соотносится с голосованием на выборах президента в последние годы. Ведь часто сравнивают это голосование с уровнем одобрения деятельности Владимира Путина.

  • Президентские выборы 2000 года52,94% за Путина.

  • Президентские выборы 2004 года71,31% за Путина.

  • Президентские выборы 2012 года63,6% за Путина.

  • Президентские выборы 2018 года76,69% за Путина.

  • Голосование по поправкам к конституцию 2020 года77,92% сказали "да" поправкам.

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