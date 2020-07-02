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Путин обратился к россиянам после голосования по поправкам: Спасибо вам большое за поддержку и доверие!

Российский лидер подчеркнул, что неоднократно высказывался в пользу внесения изменений в основной закон страны.

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Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку и оказанное ему доверие в ходе голосования по поправкам к конституции. Заявление прозвучало в ходе заседания оргкомитета "Победа".

Хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать большое спасибо за поддержку и доверие! — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что неоднократно высказывался в пользу внесения в основной закон страны изменений, предусматривающих совершенствование политической системы, закрепление социальных гарантий, укрепление суверенитета и территориальной целостности, а также духовных, исторических и нравственных ценностей.

Российский лидер заметил, что после развала СССР прошло сравнительно немного времени по историческим меркам и современная Россия находится на этапе "становления", поэтому в некоторых отношениях страна "уязвима". В связи с этим государству необходимы внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов.

Ранее сообщалось, что ЦИК завершила подсчёт всех голосов по поправкам.

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