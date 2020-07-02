Собянин — о принятии поправок: Страна, граждане, москвичи сделали чёткий и однозначный выбор

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал голосование по поправкам к конституции плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина. По мнению градоначальника, глава государства является надеждой на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной.

— Страна, граждане, москвичи сделали чёткий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос к сложному, трудному, но позитивному движению вперёд, — пояснил Собянин.

Он поблагодарил жителей Москвы за активную и политически ответственную позицию, членов избирательных комиссий и наблюдателей — за обеспечение честного голосования, удобных технологий и безопасности.