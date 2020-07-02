Собянин — о принятии поправок: Страна, граждане, москвичи сделали чёткий и однозначный выбор

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал голосование по поправкам к конституции плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина. По мнению градоначальника, глава государства является надеждой на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной.
— Страна, граждане, москвичи сделали чёткий и однозначный выбор. Выбор от сползания в хаос к сложному, трудному, но позитивному движению вперёд, — пояснил Собянин.
Он поблагодарил жителей Москвы за активную и политически ответственную позицию, членов избирательных комиссий и наблюдателей — за обеспечение честного голосования, удобных технологий и безопасности.
Напомним, за внесение изменений в конституцию высказалось 77,92% россиян. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, все необходимые для реализации поправок законы могут быть приняты уже в июле.
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