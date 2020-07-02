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Четырёхлетняя девочка, которой пробили голову бутылкой в Красногорске, пришла в сознание

У малышки — перелом костей черепа и гематомы, ей может грозить второй этап операции.

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Фото © Shutterstock

Четырёхлетняя девочка из Красногорска, на которую попал сброшенный пакет с мусором, где была бутылка, пришла в сознание, её перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, у малышки перелом костей черепа и гематомы, операция длилась более трёх часов. Если кость не срастётся, будет проводиться второй этап операции. С девочкой всё время находятся рядом родители.

Напомним, девочка была прооперирована после того, как на неё попал скинутый с верхних этажей пакет с мусором, в котором была бутылка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Соседка семьи пострадавшей малышки рассказала о её родителях, двух сёстрах и брате.

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