В самарском доме ребёнка воспитательница вытряхнула малышку из коляски — видео

В Самарской области сотрудница дома ребёнка "Солнышко" вытряхнула малышку из игрушечной коляски. После этого малютка начала плакать, а женщина продолжила как ни в чём не бывало сидеть на стуле. Кадры произошедшего были опубликованы в Сети.

Главный врач дома ребёнка Наталья Шибанова в разговоре с Лайфом заявила, что по факту случившегося проводится служебное расследование. Воспитателя временно отстранили от работы.

— Конечно, как только мы примем решение, можно будет что-то говорить. Но вы сами понимаете, что человек, который из коляски вышвыривает, ну как он может продолжать работать? Да, она признаёт свою вину. Но как можно к этому относиться, когда всё это в общем-то налицо и очевидно? — сказала собеседница.

Случившееся Шибанова назвала ненормальным и недопустимым.

— Квалифицировать это как что-то я не могу, начата проверка, начата прокурорская проверка. Её опрашивали. Это недопустимо, — уточнила главврач.

Как отмечается на сайте региональной прокуратуры, по результатам проверки будет решён вопрос об ответственности виновных.