Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина "Премиум-95" (АИ-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи в третий раз за неделю обновила рекорд, достигнув 58,445 тысячи рублей за тонну, что на 1,1% выше прошлого значения, следует из данных торгов.

Цена АИ-95 в европейской части РФ на торгах сегодня выросла на 0,64% и достигла своего нового максимального значения — 58,7 тысячи рублей за тонну. В Петербурге стоимость топлива этой марки также установила рекорд, увеличившись до 61,78 тысячи рублей за тонну (+1,38%). В Москве цена АИ-95 впервые преодолела отметку в 60 тысяч рублей и достигла 60,19 тысячи рублей за тонну.

В июне стоимость бензина данной марки уже несколько раз превышала рекордный показатель, зафиксированный в конце мая 2018 года на уровне 56,08 тысячи рублей за тонну.

В первый день торгов после окончания периода сниженных биржевых нормативов продажи топлива объём реализованного АИ-95 составил 8,055 тысячи тонн, что ниже среднего показателя за июнь — 8,1 тысячи.

Стоимость топлива "Регуляр-92" оптом за день увеличилась на 0,71% — до 50,94 тысячи рублей.