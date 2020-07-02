Чума у границ России. В Монголии карантин из-за смертельной болезни

На западе Монголии зафиксировали вспышку чумы, пишет CentralAsia. Сообщается, с 29 июня этого года в регионе Ховд объявлен карантин, он закрыт на въезд и выезд. По опубликованным данным, в больницу экстренно доставили двоих заражённых: это 27-летний мужчина и молодая женщина (её возраст не уточняется).

Отмечается, что пациентка в критическом состоянии. Как выяснилось, после предполагаемого инфицирования она напрямую контактировала примерно с шестью десятками людей и ещё с четырьмя сотнями могла контактировать косвенно.

По информации издания, речь идёт о бубонной чуме. Это преобладающая форма этой инфекции, она проявляется в интенсивном воспалении лимфатических узлов, то есть в появлении так называемых бубонов. Такая чума является зоонозной: её переносят грызуны и другие животные, атакованные инфицированными блохами (на насекомых паразитирует чумная палочка Yersinia pestis).

По сведениям портала, заболевший мужчина ел мясо сурка. Этот зверёк — один из главных носителей чумы в дикой природе. Стоит упомянуть, что для заражения через мясо больного животного оно должно быть сырым или прошедшим недостаточную термическую обработку.

В то же время бывает, что бубонная чума переходит в лёгочную, и тогда инфекция распространяется от человека к человеку. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Montsame, так произошло и в Ховде. По сведениям издания, у одного из госпитализированных именно лёгочная чума. Надо сказать, такая форма болезни особенно опасна — при отсутствии должного лечения она в 100% случаев приводит к летальному исходу. Для бубонной чумы коэффициент смертности, по данным ВОЗ, составляет 30–60%.