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В музее-заповеднике "Петергоф" временно отменили бумажные билеты

Это сделали для того, чтобы избежать скопления очередей возле касс.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Посетителям Государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф" в Северной столице временно не будут выдавать билеты, вход в комплекс будет осуществляться по электронным документам. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Генеральный директор ГМЗ Елена Кальницкая пояснила, что данная мера принята для ликвидации скопления людей у касс. В целях безопасности руководство музея также решило установить определённое время посещения Петергофа. Выбрать дату и время можно на сайте перед покупкой билета.

Мы очень ждём понимания от людей. Мы много работали с Роспотребнадзором, старались учесть всё, — заметила гендиректор комплекса.

Отмечается, что парки и фонтаны Петергофа возобновят работу уже с 3 июля. Соотечественники смогут увидеть Нижний фонтанный парк, парки Ораниенбаума и Александрии. Верхний парк Петергофа временно закрыт из-за реконструкции.

Ранее в Петербурге уточнили сроки открытия Эрмитажа для посетителей.

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