Суд Шри-Ланки отпустил россиян, задержанных по делу о незаконном сборе жуков

На Шри-Ланке суд отпустил россиян, задержанных по делу о сборе российским учёным Александром Игнатенко мёртвых жуков. Об этом Лайфу рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

— Суд Шри-Ланки сегодня отпустил из-под стражи друзей Игнатенко. Им изменили меру пресечения на личное поручительство. Безусловно, сами обвинения выглядят очень странными. Пообщавшись с рядом учёных, я прихожу к выводу, что многие виды жуков, указанные в обвинении, не являются какими-то редкими. Была масса процессуальных нарушений, им не были предоставлены адвокат и переводчик. На судах также отсутствовал переводчик, — поделился Мельников.

По его словам, он и ещё более 70 учёных-биологов обратились к министру иностранных дел Сергею Лаврову, после чего российский консул взял дело на контроль и начал содействовать. Мельников также добавил, что сам Игнатенко сейчас находится в больнице, но в ближайшее время его выпишут из-за отсутствия денежных средств. Ближайшее судебное заседание назначено на 23 июля.

Напомним, Александра Игнатенко, сотрудника зоопарка из Ростова-на-Дону, задержали в национальном парке Шри-Ланки после того, как у него в карманах нашли мёртвых жуков. Учёный провёл за решёткой полтора месяца, после чего его выпустили под залог. Зоологу грозит штраф в сумму, равную приблизительно трём миллионам рублей, или же до 40 лет тюрьмы, если он не выплатит эти деньги.