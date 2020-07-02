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Пресс-секретарь опубликовал фото выздоровевшего после коронавируса Назарбаева

Тест Елбасы показал отрицательный результат, однако он всё равно продолжает соблюдать самоизоляцию, выбираясь лишь на прогулки на свежем воздухе.

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат, — написал он.

Вместе с тем 79-летний Назарбаев продолжает строго следовать рекомендациям врачей. Он по-прежнему сохраняет режим самоизоляции, работает дистанционно и старается уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе.

18 июня стало известно, что первый президент Казахстана заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, но продолжает работать. Свою поддержку и пожелания здоровья ему выразил президент России Владимир Путин.

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