Пресс-секретарь опубликовал фото выздоровевшего после коронавируса Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.
У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2020
— У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат, — написал он.
Вместе с тем 79-летний Назарбаев продолжает строго следовать рекомендациям врачей. Он по-прежнему сохраняет режим самоизоляции, работает дистанционно и старается уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе.
18 июня стало известно, что первый президент Казахстана заразился коронавирусом и находится на самоизоляции, но продолжает работать. Свою поддержку и пожелания здоровья ему выразил президент России Владимир Путин.