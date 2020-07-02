Пресс-секретарь опубликовал фото выздоровевшего после коронавируса Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.

У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе. pic.twitter.com/xQyySEwH9n — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 2, 2020

— У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат, — написал он.

Вместе с тем 79-летний Назарбаев продолжает строго следовать рекомендациям врачей. Он по-прежнему сохраняет режим самоизоляции, работает дистанционно и старается уделять больше времени прогулкам на свежем воздухе.