Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе вручения госнаград заявил о победе над коронавирусом в своей стране.
— Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили, — цитирует его БелТА.
Лукашенко также особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с CoViD-19, и пообещал после окончательной победы над инфекцией встретиться с врачами отдельно.
К слову, в числе тех, кого президент Белоруссии сегодня наградил, были и медики: военно-полевой хирург Владимир Корик и ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий.
А вот в Казахстане пока рано говорить о победе над коронавирусом. С 5 июля там ужесточат карантин. На две недели в стране приостановят движение пассажирских автобусов между регионами, а на улицах и в парках разрешат собираться компаниями не более трёх человек. Также временно закроются салоны красоты, фитнес-центры, музеи, кинотеатры, вводится запрет на массовые мероприятия.