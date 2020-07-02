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Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

Белорусский лидер пообещал позже встретиться с врачами, находящимися на передовой борьбы с CoViD-19.

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Фото © Sergey Guneev / Host Photo Agency / Ria Novosti via Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе вручения госнаград заявил о победе над коронавирусом в своей стране.

Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили, — цитирует его БелТА.

Лукашенко также особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с CoViD-19, и пообещал после окончательной победы над инфекцией встретиться с врачами отдельно.

К слову, в числе тех, кого президент Белоруссии сегодня наградил, были и медики: военно-полевой хирург Владимир Корик и ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий.

А вот в Казахстане пока рано говорить о победе над коронавирусом. С 5 июля там ужесточат карантин. На две недели в стране приостановят движение пассажирских автобусов между регионами, а на улицах и в парках разрешат собираться компаниями не более трёх человек. Также временно закроются салоны красоты, фитнес-центры, музеи, кинотеатры, вводится запрет на массовые мероприятия.

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