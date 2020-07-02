Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе вручения госнаград заявил о победе над коронавирусом в своей стране.

— Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили, — цитирует его БелТА.

Лукашенко также особо отметил труд медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с CoViD-19, и пообещал после окончательной победы над инфекцией встретиться с врачами отдельно.

К слову, в числе тех, кого президент Белоруссии сегодня наградил, были и медики: военно-полевой хирург Владимир Корик и ректор Гродненского медицинского университета Виктор Снежицкий.