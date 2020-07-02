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Пелоси призвала к немедленному введению санкций против РФ из-за "сговора" с талибами

Политик подчеркнула, что президент США "пренебрёг своим долгом" и не принял мер по защите военных страны.

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Фото © ТАСС / EPA / WATAN YAR

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о необходимости введения санкций против России из-за информации о якобы сговоре России с террористической группировкой "Талибан"*. Об этом Пелоси сказала в интервью MSNBC.

Мы должны ввести санкции против России, и мы должны сделать это незамедлительно, — подчеркнула Нэнси Пелоси.

Она также отметила, что президент США Дональд Трамп "пренебрёг своим долгом" и не принял никаких мер по защите американских военных.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на источники из разведки опубликовала статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее газета назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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