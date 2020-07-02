За сутки в России выявили 6760 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 6760 новых случаев коронавируса, при этом у 32,1% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 661 165 случаев в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+662 случаев за сутки), Подмосковье (+317), ХМАО (+266), Санкт-Петербург (+258) и Иркутская область (+243). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

За сутки умерло 147 человек (9683 летальных исхода за всё время). Также за сутки полностью выздоровело 6047 пациентов (428 978 за весь период).