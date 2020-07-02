В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки

В Московском зоопарке у пары кустарниковых собак родились четверо щенят. Об этом сообщается в "Инстаграме" на странице зоопарка.

Для родителей щенков — самца Вицли-Пуцли и самки Фреи — это уже второе потомство. Животные готовились к появлению малышей: Вицли-Пуцли выкопал нору для самки и носил ей еду, охранял и всячески заботился о ней.

Фото предоставлено Лайфу 1 / 3

— Сейчас Вицли-Пуцли продолжает укреплять и защищать семейную нору — приносит не только маленькие веточки, но и большие брёвна, создавая надёжное укрытие, — отметили в зоопарке.

Люди тоже пытались помочь подопечным и облегчить процесс вынашивания и рождения щенят. Малыши появились на свет в мае, сейчас они немного подросли, но по-прежнему держатся ближе к родителям. Они уже постепенно переходят на "взрослую" еду с грудного молока.

Отмечается, что кустарниковые собаки — стайные животные, и всё делают вместе. В природе этих животных изучать крайне трудно, так как они тщательно прячутся в южноамериканских зарослях. В зоопарке же они часто прогуливаются в уличной части вольера. Животные этого вида — отличные пловцы и ныряльщики.