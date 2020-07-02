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"Счёт шёл на минуты". Полицейские спасли трёхлетнего мальчика, проткнувшего глаз штырём при падении с велосипеда

В ближайшей больнице малыша принять отказались, пояснив, что помогают только пациентам с коронавирусом.

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Фото © Роман Пименов / ТАСС

В Ленинградской области трёхлетний ребёнок наткнулся глазом на штырь при падении с велосипеда. Испуганная мама мальчика обратилась за помощью к соседу, а тот — к сотрудникам полиции, рассказал руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Сосед домчался до ближайшего поста ГИБДД и попросил полицейских сопроводить машину с пострадавшим мальчиком, счёт шёл на минуты, — написал Курдесов в посте в соцсети "ВКонтакте".

В ближайшей больнице ребёнка с жуткой травмой принять отказались. Там пояснили, что помогают только пациентам с коронавирусом, и не пустили автомобиль ГИБДД дальше шлагбаума. К тому моменту малыш потерял сознание.

Понимая, что мальчик может умереть, на скорости около 200 км/ч экипаж ГИБДД направился в Петербург. В городе мальчику экстренно провели операцию, глаз удалось спасти, — уточнил руководитель движения "За безопасность".

По факту отказа врачей оказать пострадавшему первую помощь руководство Ленобласти проводит проверку. В региональном ГУ МВД России отметили, что несовершеннолетний вовремя попал в больницу благодаря слаженным действиям полицейских Евгения Ольховика и Романа Линкевича.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения ранее дали несколько советов, как сохранить хорошее зрение. Необходимо проводить больше времени вне помещения, пользоваться солнцезащитными очками, а также регулярно посещать окулиста.

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