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Глава Приморья раздаёт щенков акита-ину в "Инстаграме" — милое видео

Всех желающих стать хозяевами пушистиков Кожемяко попросил рассказать о своей семье.

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко раздаёт щенков акита-ину, появившихся на свет у его собак. Об этом глава региона рассказал в своём Instagram.

В этот раз четыре беленьких щенка, двое с чёрно-тигровым окрасом. Малыши активные и очень любознательные. В течение следующих двух месяцев сделаем щенкам все необходимые прививки и раздадим в добрые руки — нашим приморским семьям, — написал Кожемяко.

Он также попросил всех желающих забрать щенков рассказать о своей семье, отметив, что по итогам выберет подходящих хозяев.

Олег Кожемяко уже не в первый раз раздаёт акита-ину через соцсеть. Ранее он даже устраивал специальный конкурс, победитель которого стал счастливым обладателем щенка.

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