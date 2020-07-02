Глава Приморья раздаёт щенков акита-ину в "Инстаграме" — милое видео

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко раздаёт щенков акита-ину, появившихся на свет у его собак. Об этом глава региона рассказал в своём Instagram.
— В этот раз четыре беленьких щенка, двое с чёрно-тигровым окрасом. Малыши активные и очень любознательные. В течение следующих двух месяцев сделаем щенкам все необходимые прививки и раздадим в добрые руки — нашим приморским семьям, — написал Кожемяко.
Он также попросил всех желающих забрать щенков рассказать о своей семье, отметив, что по итогам выберет подходящих хозяев.
Олег Кожемяко уже не в первый раз раздаёт акита-ину через соцсеть. Ранее он даже устраивал специальный конкурс, победитель которого стал счастливым обладателем щенка.