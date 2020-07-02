В Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев со 2 июля ввёл режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на официальном информационном портале Республики Саха.

— Указ введён в связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов, длительным установившимся IV–V классом пожарной опасности в лесах, ростом числа и площади лесных пожаров в результате неблагоприятных погодных условий с сухими грозами на территориях центральных, заречных и западных районов республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Якутии принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории общей площадью 1519 гектаров.