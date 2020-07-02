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В Якутии введён режим ЧС из-за лесных пожаров

В регионе тушат возгорание на территории общей площадью 1519 гектаров.

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Фото © ТАСС / Светлана Павлова (архив)

Глава Якутии Айсен Николаев со 2 июля ввёл режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на официальном информационном портале Республики Саха.

Указ введён в связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов, длительным установившимся IV–V классом пожарной опасности в лесах, ростом числа и площади лесных пожаров в результате неблагоприятных погодных условий с сухими грозами на территориях центральных, заречных и западных районов республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Якутии принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории общей площадью 1519 гектаров.

Напомним, ранее на севере Камчатки был введён режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих там крупных лесных пожаров. Они находятся в труднодоступной зоне, из-за чего тушение осложняется. Огонь охватил площадь более четырёх тысяч гектаров.

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