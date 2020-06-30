В Якутии вспыхнул пожар на руднике с 98 рабочими

На руднике "Интернациональный" в Якутии загорелась погрузочная машина на отметке –750 метров. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС России.

— На руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке. В руднике находится 98 человек, — уточнили в управлении.