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В Якутии вспыхнул пожар на руднике с 98 рабочими

Спасатели сейчас пытаются вывести шахтёров на поверхность.

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Фото © Pixabay

На руднике "Интернациональный" в Якутии загорелась погрузочная машина на отметке –750 метров. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС России.

На руднике "Интернациональный" в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке. В руднике находится 98 человек, — уточнили в управлении.

Рабочих сейчас пытаются вывести на поверхность. На месте работают 15 сотрудников МЧС и две единицы техники. В управлении заверили, что уровень газовоздушной смеси на руднике в норме.

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