США ужесточили правила экспорта товаров в Россию

Соединённые Штаты в очередной раз ужесточили правила экспортного контроля за поставляемыми в Россию товарами. Новый алгоритм Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США вступил в силу 29 июня.

Первое правило отменяет ранее действовавшее исключение для американских экспортёров, которые могли поставлять предназначенные для гражданских лиц промышленные товары без допдокументов. Теперь они обязаны будут лицензировать продукцию. В числе таких товаров: подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование и т.д. Новое правило касается не только России, но и Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Ирака, Венесуэлы и Китая.