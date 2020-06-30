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В Госдуму внесли законопроект о покупке техники для онлайн-учёбы на маткапитал

По мнению авторов документа, многие семьи столкнулись с проблемой отсутствия компьютеров.

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Фото © Pixabay

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий направлять средства материнского капитала на приобретение технических средств для того, чтобы ребёнок смог обучаться дистанционно. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект разработан Новгородской областной думой. По мнению авторов, многие семьи столкнулись с проблемой отсутствия гаджетов после перевода школ на дистанционное обучение.

Как сказано в пояснительной записке, подобные трудности мешают праву на образование, гарантированному конституцией и федеральным законом. Изменения предполагается внести в право распоряжения средствами маткапитала.

Ранее учителя рассказали о главной трудности дистанционного обучения.

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