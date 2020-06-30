Бывшего президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам, перевели из СИЗО в больницу в связи с двусторонней пневмонией. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

— Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты анализы на CoViD-19, по итогам которых у него был выявлен отрицательный результат, — уточнили в ГКНБ.

В тот же день для экс-президента страны собрали онлайн-консилиум врачей, который поставил ему диагноз "внебольничная двусторонняя пневмония". Медики сочли необходимым перевести Атамбаева в больницу на стационарное лечение.