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Бывшего президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

После жалоб на плохое самочувствие у политика взяли анализы на коронавирус.

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Фото © Facebook / Алмазбек Атамбаев

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам, перевели из СИЗО в больницу в связи с двусторонней пневмонией. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Атамбаев обратился с жалобой на плохое самочувствие, в связи с чем у него были взяты анализы на CoViD-19, по итогам которых у него был выявлен отрицательный результат, — уточнили в ГКНБ.

В тот же день для экс-президента страны собрали онлайн-консилиум врачей, который поставил ему диагноз "внебольничная двусторонняя пневмония". Медики сочли необходимым перевести Атамбаева в больницу на стационарное лечение.

Атамбаев 23 июня был признан виновным по делу о коррупции и приговорён к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, экс-президент и ещё 19 человек, в том числе бывший генпрокурор Индира Джолдубаева, причастны к незаконному освобождению из колонии в 2013 году вора в законе Азиза Батукаева.

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