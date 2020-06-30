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Суд продлил арест красноярского бизнесмена Быкова, обвиняемого в двойном убийстве

Предыдущий срок ареста истекал 4 июля.

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Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

Железнодорожный районный суд продлил арест бизнесмена Анатолия Быкова до 3 октября включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Быков обвиняется в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был арестован 7 мая, на следующий день Свердловский районный суд отправил его под арест до 4 июля.

Ранее Лайф сообщал, что суд продлил срок задержания обвиняемого в педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора.

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