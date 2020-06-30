Суд продлил арест красноярского бизнесмена Быкова, обвиняемого в двойном убийстве

Железнодорожный районный суд продлил арест бизнесмена Анатолия Быкова до 3 октября включительно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Быков обвиняется в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был арестован 7 мая, на следующий день Свердловский районный суд отправил его под арест до 4 июля.