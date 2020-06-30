Польский избирком огласил результаты первого тура выборов президента: во второй тур проходят Дуда и Тшасковский

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли действующий лидер Анджей Дуда и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия страны.

В первом туре Дуда получил 43,5% голосов, его соперник — 30,46%. Второй тур состоится 12 июля, заявил глава комиссии Сильвестр Марчиняк.

Третью строчку с 13,87% голосов занял независимый журналист Шимон Холовня, четвёртую — Кшиштоф Босак из партии "Конфедерация" (6,7%). Остальные восемь кандидатов не смогли получить значимой поддержки избирателей.

Явка составила 64,51%, что является рекордом для Польши.

Согласно результатам опросов общественного мнения, во втором туре победит Дуда. Предполагается, что за него свои голоса отдадут 45,4% избирателей, в то время как за Тшасковского — 44,7%. 9,9% ещё не определились со своим кандидатом.

Предыдущие выборы президента Польши, состоявшиеся в 2015 году, также завершились в двух турах. На них Дуда одержал победу над действовавшим тогда президентом Брониславом Коморовским.