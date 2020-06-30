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Польский избирком огласил результаты первого тура выборов президента: во второй тур проходят Дуда и Тшасковский

Победитель определится 12 июля.

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Анджей Дуда и Рафал Тшасковский. Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo / Petr David Josek

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли действующий лидер Анджей Дуда и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия страны.

В первом туре Дуда получил 43,5% голосов, его соперник — 30,46%. Второй тур состоится 12 июля, заявил глава комиссии Сильвестр Марчиняк.

Третью строчку с 13,87% голосов занял независимый журналист Шимон Холовня, четвёртую — Кшиштоф Босак из партии "Конфедерация" (6,7%). Остальные восемь кандидатов не смогли получить значимой поддержки избирателей.

Явка составила 64,51%, что является рекордом для Польши.

Согласно результатам опросов общественного мнения, во втором туре победит Дуда. Предполагается, что за него свои голоса отдадут 45,4% избирателей, в то время как за Тшасковского — 44,7%. 9,9% ещё не определились со своим кандидатом.

Предыдущие выборы президента Польши, состоявшиеся в 2015 году, также завершились в двух турах. На них Дуда одержал победу над действовавшим тогда президентом Брониславом Коморовским.

Ранее сообщалось, что Минский суд отклонил жалобу на задержание соперника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.

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