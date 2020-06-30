Зеленскому предрекли титул последнего президента Украины

Депутат Верховной рады и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предрёк Владимиру Зеленскому титул последнего президента Украины.

— У Зеленского была огромная возможность сделать нашу страну процветающей, но пока просвета не видно, — приводятся слова Рабиновича на сайте партии.

Он уточнил, что страна уже в скором времени может стать парламентской республикой, а Зеленский — её последним президентом. По его мнению, большинство тех, кто поддержал Зеленского на выборах, а таких было три четверти населения, уже разочаровались в действиях политика, который не знает, что делать со страной. Депутат считает, что Украина "катится в пропасть" из-за разрушения экономики.

— Все представители нынешней власти приходят на месяц-два, поэтому им плевать, что будет после них. Но так нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом! — говорит Рабинович.

Политик считает, что Зеленский — "73 процентов украинцев" — начинает "заигрывать" с 20 процентами тех, кто не отдал голос за него, и в этом заключается трагедия Украины.