Пермского учителя приговорили к 9,5 года колонии за домогательства к несовершеннолетней

Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил учителя математики Валерия Сыропятова к 9,5 года колонии строгого режима и одному году и десяти месяцам ограничения свободы за домогательства сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Также педагогу запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение десяти лет.

Родственники учителя, которые до последнего надеялись на оправдательный вердикт, считают, что мужчину обвинили ради личной выгоды — чтобы получить деньги или выжить из школы.

— Он своё мнение не боялся высказывать — там ведь женский коллектив. Может, они сплотились друг за друга, но не все — некоторые педагоги за него. А те несколько сплотились — может, решились таким образом его из школы выжить, я не знаю, — отметила родственница осуждённого Светлана в беседе с телеканалом "360".

Также она не исключает, что с педагога "хотели поиметь деньги".

— Я знаю, что у этой девочки семья неблагополучная: у неё мама одна, а папа вроде как сидит, — добавила женщина.

Светлана не может понять, почему разбирательство тянулось так долго, если имелись доказательства вины подсудимого. Уголовное дело завели в середине апреля 2019 года, а передано в суд оно было в мае 2020 года. Заседания прошли в закрытом режиме, так как в судебном процессе участвовали школьники.

По её словам, поддержку учителю высказали многие ученики и выпускники. На сайте Change.org даже появилась петиция, которую подписало более 800 человек.