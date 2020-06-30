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Пермского учителя приговорили к 9,5 года колонии за домогательства к несовершеннолетней

Родственники педагога считают, что его обвинили ради личной выгоды.

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Фото © "Комсомольская правда" / Василий Вахрин

Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил учителя математики Валерия Сыропятова к 9,5 года колонии строгого режима и одному году и десяти месяцам ограничения свободы за домогательства сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Также педагогу запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение десяти лет.

Родственники учителя, которые до последнего надеялись на оправдательный вердикт, считают, что мужчину обвинили ради личной выгоды — чтобы получить деньги или выжить из школы.

Он своё мнение не боялся высказывать — там ведь женский коллектив. Может, они сплотились друг за друга, но не все — некоторые педагоги за него. А те несколько сплотились — может, решились таким образом его из школы выжить, я не знаю, — отметила родственница осуждённого Светлана в беседе с телеканалом "360".

Также она не исключает, что с педагога "хотели поиметь деньги".

Я знаю, что у этой девочки семья неблагополучная: у неё мама одна, а папа вроде как сидит, — добавила женщина.

Светлана не может понять, почему разбирательство тянулось так долго, если имелись доказательства вины подсудимого. Уголовное дело завели в середине апреля 2019 года, а передано в суд оно было в мае 2020 года. Заседания прошли в закрытом режиме, так как в судебном процессе участвовали школьники.

По её словам, поддержку учителю высказали многие ученики и выпускники. На сайте Change.org даже появилась петиция, которую подписало более 800 человек.

Ранее Пресненский суд Москвы продлил срок задержания обвиняемого в педофилии экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова.

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