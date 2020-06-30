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В Новосибирске нашли мужчин, которые запихнули человека в багажник и увезли

"Похитители" объяснили, что просто хотели проучить буянившего в общежитии дебошира.

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В Новосибирске нашли мужчин, которые избили человека, а затем запихнули его в багажник автомобиля и увезли. Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, их уже допросили.

В ходе опроса следователям СК мужчины свои действия объяснили тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии, — уточнили в управлении.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Доследственная проверка по факту возможного похищения человека продолжается.

Ранее Лайф сообщал, что отец похитил пятилетнего сына у бывшей жены на северо-западе Москвы.

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