В Новосибирске нашли мужчин, которые запихнули человека в багажник и увезли

В Новосибирске нашли мужчин, которые избили человека, а затем запихнули его в багажник автомобиля и увезли. Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, их уже допросили.
— В ходе опроса следователям СК мужчины свои действия объяснили тем, что хотели проучить дебошира, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в общежитии, — уточнили в управлении.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Доследственная проверка по факту возможного похищения человека продолжается.
Ранее Лайф сообщал, что отец похитил пятилетнего сына у бывшей жены на северо-западе Москвы.