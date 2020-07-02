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Абхазия назвала вероятные сроки открытия границы с Россией

Власти намерены требовать от туристов справку об отрицательных анализах на коронавирус.

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Фото © Pixabay

Власти Абхазии проработают вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

В республике будут внимательно следить за эпидемиологической обстановкой на Кубани, где 21 июня заработали гостиницы.

По расчётам абхазских властей, к 10 июля станет ясно, как отразились эти послабления на ситуации в российском регионе, — отмечает АТОР.

Предварительные условия по приёму путешественников уже представило Министерство туризма Абхазии. Открывать границы планируют поэтапно. Сначала въезд будет разрешён иностранным гражданам, приехавшим в санатории или гостиницы по путёвке на срок свыше пяти дней. Далее въезд будет открыт группам, имеющим путёвки на три дня. Согласно плану ведомства, туристы должны будут иметь справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пока не знает, когда откроются границы, закрытые в связи с пандемией коронавируса. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что власти оценивают эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения.

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