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В МИД никогда не слышали о человеке, названном посредником в "сговоре" России и "Талибана"

Утверждения, опубликованные в американском издании, назвали голословными.

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Фото © Facebook / MIDRussia

В Министерстве иностранных дел России никогда не слышали о контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи, который, по утверждению газеты New York Times, был посредником в якобы имеющем место сговоре РФ с террористической группировкой "Талибан"*. Об этом рассказал директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов, передаёт РИА "Новости".

Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения, — подчеркнул дипломат.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало вбросом американской разведки статью NYT о России в Афганистане. Издание, ссылаясь на источники, опубликовало заметку, в которой говорилось, что Москва якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. В Белом доме усомнились в правдивости публикации.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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