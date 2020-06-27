В МИД назвали вбросом американской разведки статью NYT о России в Афганистане

Статья издания The New York Times о том, что Москва якобы предлагала вознаграждение за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане, является вбросом разведки Соединённых Штатов. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, передаёт ТАСС.

Публикацию американской газеты в российском внешнеполитическом ведомстве назвали "очередным информфейком".

— Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь, — прокомментировали в МИД РФ.

В ведомстве также указали на причастность членов разведсообщества Штатов к наркотрафику в Афганистане и денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов. В министерстве предположили, что американская сторона не хочет терять источники левых доходов, потому занимается вбросами.