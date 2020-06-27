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Все центры "Мои документы" в Москве заработают в обычном режиме с 29 июня

В офисах сохраняется масочно-перчаточный режим как для посетителей, так и для сотрудников.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

С 29 июня в Москве все центры "Мои документы" вернутся к обычному графику работы. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы понимаем потребность жителей в оформлении документов в привычной клиентоориентированной атмосфере... Для москвичей вновь будут открыты все центры, там можно будет получить более 270 услуг, — сообщила Ракова.

Она отметила, что санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов сохраняются, масочно-перчаточный режим распространяется как на посетителей, так и на сотрудников. Также на входе в центр всем гражданам продолжат измерять температуру.

Забрать готовые документы можно без предзаписи в том центре, где было подано заявление. Даже если ваш районный центр открывается, то обращаться за результатом услуги следует в тот офис, куда подавалась заявка, — добавила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация пока не позволяет возобновлять массовые мероприятия в столице. По его словам, к этому вопросу можно будет вернуться в июле.

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