Все центры "Мои документы" в Москве заработают в обычном режиме с 29 июня

С 29 июня в Москве все центры "Мои документы" вернутся к обычному графику работы. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы понимаем потребность жителей в оформлении документов в привычной клиентоориентированной атмосфере... Для москвичей вновь будут открыты все центры, там можно будет получить более 270 услуг, — сообщила Ракова.

Она отметила, что санитарно-эпидемиологические требования при посещении офисов сохраняются, масочно-перчаточный режим распространяется как на посетителей, так и на сотрудников. Также на входе в центр всем гражданам продолжат измерять температуру.

— Забрать готовые документы можно без предзаписи в том центре, где было подано заявление. Даже если ваш районный центр открывается, то обращаться за результатом услуги следует в тот офис, куда подавалась заявка, — добавила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.