Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Госсовет Турции принял решение о статусе собора Святой Софии за 17 минут

Оно будет официально обнародовано в течение двух недель.

119
Post cover

Фото © Pixabay

Государственный совет Турции за 17 минут провёл слушание по статусу собора Святой Софии. Музей ранее было предложено превратить в мечеть, уточняет CNN Türk.

Официальное решение будет обнародовано в течение 15 дней. Собор, расположенный в историческом центре Стамбула — районе Султанахмет, либо останется музеем, либо же ему вернут статус мечети.

В марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих.

Выбор редакции

Loading...