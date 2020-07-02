Госсовет Турции принял решение о статусе собора Святой Софии за 17 минут

Государственный совет Турции за 17 минут провёл слушание по статусу собора Святой Софии. Музей ранее было предложено превратить в мечеть, уточняет CNN Türk.
Официальное решение будет обнародовано в течение 15 дней. Собор, расположенный в историческом центре Стамбула — районе Султанахмет, либо останется музеем, либо же ему вернут статус мечети.
В марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих.