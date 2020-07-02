Вирус диабета. Врачи рассказали, что ждёт многих переболевших CoViD-19

Как рассказали Лайфу в Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, CoViD-19 активно атакует поджелудочную железу. Со всеми вытекающими последствиями.

О том, что собой представляет коронавирус, мы уже, пожалуй, достаточно начитались, наслушались. Если угодно, пожалуйста: ниже к тексту прикреплена целая подборка всего, что известно о коварности ковида на сегодняшний день. Давайте для разнообразия составим хоть примерное представление о том, что такое диабет.

А ведь это просто страшная болезнь. По сути, тихая медленная смерть от голода на клеточном уровне. То есть человек ест, эта еда в организме расщепляется в глюкозу, глюкоза попадает в кровь — и всё, в крови и остаётся. По-хорошему её надо доставить к тканям наших жизненно важных органов. Их клетки должны захватить "еду", то есть забрать глюкозу к себе внутрь.

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Но проблема в том, что они не делают этого, так сказать, автоматически. Они делают это по сигналу. Для этого существует гормон инсулин. Он вырабатывается у нас в поджелудочной железе и каждый раз после еды направляется к нашим клеткам и объявляет: мол, обед, граждане клетки, берите глюкозу. Рецепторы клеток распознают инсулин, немедленно понимают, что это прекрасная новость, и начинается пир на весь мир.

Всё это так у здорового человека. А вот у человека с диабетом в организме разворачивается настоящая трагедия: еды кругом навалом, а клетки об этом не знают. Бывает так, что к обеду никто не зовёт, то есть инсулина нет. Не вырабатывается. Что-то случилось с поджелудочной железой. Тогда это диабет первого типа. А бывает, что глашатаи все на месте, кричат-надрываются, но клетки не слышат. Не распознают рецепторы ничего. Что-то стряслось с ними. Это называется инсулинорезистентностью. И такой диабет относится ко второму типу. Надо сказать, что в основном встречается именно второй. По версии многих врачей из разных стран, коронавирус грозит нам и тем и другим. Но главным образом — первым, более редким диабетом. Инсулинозависимым.

Недавно эндокринологи из многих уважаемых университетов объединились и запустили совместный исследовательский проект — CoviDiab Registry. Как следует из названия, его основная задача — регистрировать и изучать случаи сахарного диабета, связанного с ковидом. Связанного — значит, диагностированного не ДО, а ПОСЛЕ заражения коронавирусом. Медики основывают свои опасения на данных различных научных исследований.

Например. Учёные проанализировали истории болезней 658 пациентов с подтверждённым CoViD-19 и обнаружили, что почти 20% из них — 129 человек — оказались диабетиками. При этом у 42 человек не было лихорадки и не было диареи, а был кетоз. Кетоз — это когда голодная клетка хочет жить и в отсутствие (а может быть, и в мнимое отсутствие) сахара начинает поедать жиры, уже имеющиеся в нашем организме. Накопившиеся, скажем, на животе и прочем.

Казалось бы, неплохая вещь насчёт похудения. Но дело в том, что это может зайти слишком далеко. По мере расщепления этих жиров выделяются так называемые кетоновые тела. По-русски это просто — ацетон. Вернее, конечно, не по-русски, а по-латыни. Аcetum значит "уксус". Из него уксусную кислоту делали. Только нам эта кислота ни к чему. Когда ацетона в крови и в плазме слишком много, получается отравление. Кетоацидоз. Если при этом у человека диабет, то после таких результатов анализов надо скорую вызывать. Бывают случаи, что больные из-за этого в кому впадают. Существует в медицине такое понятие — диабетическая кома. Один человек в таком состоянии сорок лет пролежал.

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Так вот. Тем пациентам с кетозом, по опубликованным данным, пришлось хуже, чем остальным: они дольше лежали в больнице, среди них — больше умерших. Притом далеко не у всех у них диабет — лишь у 15. Однако, по мнению исследователей, такое нарушение обмена веществ — в любом случае нехороший знак.

Эксперты из CoviDiab Register высказали гипотезу, что коронавирус не только особо опасен при диабете, но и ВЫЗЫВАЕТ диабет. Почему они так считают — во многом потому, что ранее микробиологи выяснили механизм захватнической деятельности коронавирусных частиц: чтобы проникнуть внутрь клетки-жертвы, они своими "шипами" цепляются за особые рецепторы этой клетки, которые называются так — АПФ2 (агиотензинпревращающий фермент 2). По-английски — ACE2. Давайте не будем вникать, что это такое и во что превращает, нам сейчас важно то, что эти самые рецепторы имеются у клеток во многих органах и в том числе — да, в поджелудочной железе. По версии эндокринологов, SARS-CoV-2 подло оккупирует её клетки, и, само собой, железа перестаёт вырабатывать нужное количество инсулина. А это значит что? Правильно — диабет первого типа.

Такое развитие событий вполне возможно, считает международный эксперт Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольга Рождественская. Она призналась, что не может с полной уверенностью сказать, что коронавирус становится причиной развития диабета, но считает такую теорию логичной.

В принципе, мы все ждём отдалённых последствий, я допускаю возможность, что участятся такие заболевания, как диабет первого типа, после определённого времени после лечения ковида Ольга Рождественская Эндокринолог, диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, международный эксперт

Врач напомнила, что не только при коронавирусной, но и вообще при любой вирусной инфекции обязательно повышается уровень сахара в крови. Это происходит потому, что в борьбе с воспалением организм вырабатывает гормоны, блокирующие действие инсулина и мешающие его выработке в поджелудочной железе. Как следствие — явление, хорошо знакомое всем людям с диабетом: сгущение крови, склонность к тромбозам.

Уже абсолютно точно и понятно, что лечение ковида должно включать и включает помимо мер по повышению иммунитета акцент на разжижение крови. И чем раньше начинали разжижать, то есть добавлять препараты-антикоагулянты, тем лучше был исход. И даже после терапии от ковида рекомендовано ещё на какой-то период времени для быстрого восстановления тоже какие-то препараты, которые разжижают кровь Ольга Рождественская Эндокринолог, диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, международный эксперт

По мнению эндокринолога, проблемы с сахаром в крови могут остаться с человеком навсегда в первую очередь из-за того, что коронавирус поражает поджелудочную железу. В этом смысле стоит вспомнить ещё одно исследование. Китайские учёные поинтересовались здоровьем людей, переболевших в начале 2000-х годов атипичной пневмонией. Напомним, её возбудитель на 79% похож на SARS-CoV-2. Выяснилось, что те бывшие пациенты спустя много лет продолжали жаловаться на слабые лёгкие, участившиеся инфекции, проблемы с сердцем и сосудами, а ещё на нарушения обмена глюкозы и липидов.

Бета-клетки поджелудочной железы — мы их выделяем как отдельные органы, — они тоже крайне подвержены вирусной инфекции. Коронавирус мог убить эти бета-клетки, вызвать апоптоз бета-клеток, что в свою очередь могло дать волну диабета первого типа. Но это гипотеза. Если мы это докажем, то нам Нобелевскую премию дадут Ольга Рождественская Эндокринолог, диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, международный эксперт

Вот вам ещё один повод взять себя в руки и есть поменьше сладкого и жирного. И не забывать надевать маску.

Обязательно следить за разнообразием питания, обязательно сдавать анализы на микроэлементы и витамины, обязательно следить за своими биомаркерами, за глюкозой, липидным сектором, чтобы они все были в норме. Смотреть за печенью. Обязательно оказывать нутритивную поддержку после перенесённой коронавирусной инфекции — принимать витамины, жизненно важные эссенциальные микроэлементы, которые поддерживают иммунитет Ольга Рождественская Эндокринолог, диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов, международный эксперт

В медицинском университете имени Н.И. Пирогова меж тем озвучили тревожный прогноз: по мнению специалистов, нынешняя пандемия коронавируса к 2025 году обернётся для мира дополнительными тремя с половиной миллионами больных диабетом и более 30 миллионов людей приведёт к тяжёлой форме ожирения. Впрочем, по мнению эндокринолога Ольги Рождественской, ожирение CoViD-19 вызвать не может. А вот наоборот — весьма вероятно: врач напомнила, что у человека с лишним весом часто возникают лишние проблемы со здоровьем, любые инфекции для них особенно опасны.