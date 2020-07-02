СМИ: Росавиация продлила запрет на международные полёты до конца июля

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) решило продлить запрет на международные полёты до 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму ведомства, разосланную в воздушные гавани.

В послании сообщается о продлении запрета на въезд иностранных туристов в страну.

— До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, — уточняется в тексте.

Журналисты обратились за подтверждением изложенного в телеграмме в правительство и в Домодедово, источники данные подтвердили.