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СМИ: Росавиация продлила запрет на международные полёты до конца июля

Ведомство уже направило соответствующую телеграмму в аэропорты.

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Фото © Pixabay

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) решило продлить запрет на международные полёты до 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму ведомства, разосланную в воздушные гавани.

В послании сообщается о продлении запрета на въезд иностранных туристов в страну.

До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, — уточняется в тексте.

Журналисты обратились за подтверждением изложенного в телеграмме в правительство и в Домодедово, источники данные подтвердили.

Ранее Минтранс прокомментировал сообщения о возобновлении полётов в Турцию с 15 июля.

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