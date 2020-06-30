Россия может возобновить полёты в СНГ раньше, чем в другие страны

Авиасообщение со странами СНГ в России может возобновиться раньше, чем с остальным миром. Об этом журналистам рассказал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

— Наши дорогие товарищи в Росавиации как минимум считают, что страны СНГ — это, с одной стороны, не в полном смысле международка. Это близкая нам международка. Поэтому мы, возможно, сможем начать туда перелёты раньше, чем общую большую международку. Поэтому они сформулировали эти предложения и направили их на рассмотрение в оперативный штаб. Там они сейчас и прорабатываются, — отметил министр.