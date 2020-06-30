Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Минтранс прокомментировал сообщения о возобновлении полётов в Турцию с 15 июля

Глава ведомства подтвердил, что Анкара предложила Москве запустить перелёты.

156
Post cover

Фото © Pixabay

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих опроверг сообщения о возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля. Он подчеркнул, что открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению, — сказал глава Минтранса журналистам.

Он назвал преждевременным "называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами" в связи с эпидемиологической ситуацией. Дитрих добавил, что для начала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения коронавируса открываются внутрироссийские рейсы.

Напомним, Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами 27 марта в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Также было сокращено количество региональных перелётов. Однако теперь, когда эпидемиологическая ситуация улучшается, начались разговоры о возобновлении перелётов.

Выбор редакции

Loading...