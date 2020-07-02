"Что за ...?" В небе над Ростовской областью едва не столкнулось два самолёта

В небе над Ростовской областью 10 июня чуть не столкнулись самолёты авиакомпаний S7 и Emirates, сообщает Пятый канал.

Airbus A-320 российского авиаперевозчика, следовавший в Москву, в 17:59 приступил к набору высоты из ростовского аэропорта к эшелону 380. В 18:10 экипаж следовавшего из Осло в Дубай Boeing-777 Emirates Airlines сообщил диспетчеру, что находится на эшелоне 370. В тот момент самолёт S7 приблизился к эшелону 330, а расстояние до самолёта иностранной авиакомпании составляло 147 метров.

Об угрозе столкновения диспетчеру сообщил коллега из смежного сектора, заметивший развитие потенциально опасной ситуации.

— Посмотрите на "Сибирь" и "Эмираты"! Что за ***? — приводит телеканал его слова.

Спустя шесть секунд были приняты меры для недопущения опасного сближения и столкновения. Экипаж S7 получил команду на снижение до эшелона 360 и отворот вправо. Далее команду отвернуть вправо получили и пилоты Emirates.

В 18:15 в кабине Boeing сработала сигнализация системы предупреждения о столкновении, а на диспетчерском пульте — сигнализация нарушения интервалов. В 18:16 пассажирские самолёты успешно разошлись.