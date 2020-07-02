Суд продлил арест основателю паблика "Омбудсмен полиции" до 6 августа

Суд Москвы продлил срок ареста основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по делу о вымогательстве до 6 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе заседания обвиняемый просил изменить ему меру пресечения на более мягкую. Также его адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что Воронцов нуждается в лечении и медицинском наблюдении.