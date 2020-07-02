Шнуров решил возродить "Ленинград"

Музыкант Сергей Шнуров возрождает группу "Ленинград". Премьера нового клипа группировки для песни "Фотосессия" состоится уже в полночь 3 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Шнурова.

Фотограф Даниил Величко, занимавшийся постановкой клипа, рассказал, что видеоролик получился необычным — с особенным юмором и сарказмом. В свою очередь вокалистка группы Виктория Кузьмина поделилась, что в съёмках приняла участие блогер Наталья Давыдова, известная как тётя Мотя.

— Пафосные речи в "Инстаграме" сейчас любит постить каждая уважающая себя современная женщина. Вот о них и пойдёт речь, — отметила Кузьмина.

Сама Давыдова рассказала подписчикам, что сняться в клипе группировки "Ленинград" было её мечтой. Узнав о предложении стать героиней ролика, блогер "прыгала на кровати и кричала от радости".