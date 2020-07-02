Житель Кирова уснул за рулём в обнимку с пивом, проснулся и уехал. Но недалеко — видео

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Житель Кирова Александр Орлов купил пиво, сел в машину, немного выпил и уснул. Спящего на переднем сиденье в обнимку с бутылкой мужчину увидели прохожие — не заметить его было невозможно, из авто доносилась громкая музыка. Через некоторое время Александр отправился дальше, но поездка была недолгой — его остановили сотрудники ДПС и попросили пройти медосвидетельствование.
На кадрах с регистратора видно, что Александр лихо вырулил с парковки у магазина и помчался по дороге. Экипаж ДПС стал преследовать его автомобиль сразу же, как машина выехала с придомовой территории. Погоня заняла 18 секунд.
Инспектор попросил водителя предоставить документы и отметил, что у него имеются признаки алкогольного опьянения. Орлов спорить с этим не стал и сначала согласился пройти экспертизу на наличие спиртного в крови, а потом стал показывать неприличные жесты. В конце беседы он согласился поехать к врачу.