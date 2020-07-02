Житель Кирова уснул за рулём в обнимку с пивом, проснулся и уехал. Но недалеко — видео

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Житель Кирова Александр Орлов купил пиво, сел в машину, немного выпил и уснул. Спящего на переднем сиденье в обнимку с бутылкой мужчину увидели прохожие — не заметить его было невозможно, из авто доносилась громкая музыка. Через некоторое время Александр отправился дальше, но поездка была недолгой — его остановили сотрудники ДПС и попросили пройти медосвидетельствование.

На кадрах с регистратора видно, что Александр лихо вырулил с парковки у магазина и помчался по дороге. Экипаж ДПС стал преследовать его автомобиль сразу же, как машина выехала с придомовой территории. Погоня заняла 18 секунд.