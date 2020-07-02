В Самаре уволили воспитательницу, вытряхнувшую девочку из коляски

Воспитательница дома малютки в Самаре, которая выкинула ребёнка из коляски, и сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социально-демографической и семейной политики.

— По указанным фактам директором ГКУЗ СО "Дом ребёнка "Солнышко" специализированный" проведена проверка в отношении воспитателей... По результатам указанный факт подтвердился, принято решение о прекращении с 3 июля трудовых отношений с работниками по инициативе работодателя, — приводит агентство комментарий собеседника в ведомстве.