Работают в банке, котиков нет. Составлен портрет идеальных квартиросъёмщиков в Москве

Специалисты рынка недвижимости составили портрет идеального квартиросъёмщика в Москве по версии собственника. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на данные интернет-сервиса для покупателей и арендаторов жилья ЦИАН.

Идеальными квартиросъёмщиками в столице оказалась семейная пара без детей или с одним ребёнком, работающая в банковской сфере. Они могут иметь любых домашних питомцев, кроме кошек.

В марте 2020 года только 45% заявок от потенциальных съёмщиков получили одобрение от арендодателя. Однако после вспышки коронавируса и введения ограничительных мер уже 66% собственников квартир давали положительное решение, так как найти новых жильцов стало намного труднее. На сегодняшний день отказ получают около 38% желающих снять квартиру.

Также отмечается, что количество детей у пары, планирующей снять жильё, практически никак не влияет на решение собственника. Сложности могут возникнуть, только когда в семье четверо и более детей. Только 29% арендодателей готовы поселить такую семью. Наличие домашних животных также играет не самую важную роль при аренде. 87% съёмщиков не имеют питомца, из них 63% получили одобрение от собственников. При этом 13% желающих арендовать квартиру планируют заехать со своим животным. Доля положительных решений в их пользу — 61%.