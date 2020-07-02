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Албания отменила визы для россиян до 30 ноября

Правила распространяются на владельцев действующих загранпаспортов, приехавших в страну на срок до 90 дней.

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Фото © Pixabay

Албания приняла решение о введении безвизового режима въезда в страну для граждан России до 30 ноября 2020 года. Об этом сообщает МИД РФ.

Решение 10 июня принял Совет министров республики. Оно касается тех россиян, которые совершают туристические или частные поездки на срок до 90 дней с действующим загранпаспортом.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о ранее озвученных рекомендациях воздержаться от зарубежных поездок в период пандемии коронавируса, кроме экстренных случаев. Также в министерстве указали на необходимость оформления медицинской страховки на весь срок пребывания за границей.

Ранее РБК сообщил, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) решило продлить запрет на международные полёты до 1 августа.

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