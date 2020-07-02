Глава ВЦИОМа объяснил, почему в России развит спонтанный туризм

У жителей России нет привычки планировать отдых заранее, потому спонтанный туризм в стране развит больше, чем в других государствах. Об этом NEWS.ru рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

— Привычка упорядочивать всё и планировать нарабатывается, а потом раз — и выясняется, что все планы снова нереализуемы. Поэтому наши планы и наша реальность не совпадают часто, — заявил специалист в кулуарах международного форума урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии".

По словам Фёдорова, по сравнению с европейцами россияне планируют отдых "хуже и меньше". Существуют дополнительные факторы, влияющие на это, например инфляция.

— У нас спонтанный, импульсный туризм больше развит, чем в других странах, — подчеркнул глава ВЦИОМа.