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Глава ВЦИОМа объяснил, почему в России развит спонтанный туризм

По словам эксперта, в 2020 году многие россияне отказываются от путешествий из-за закрытых границ и страха заражения коронавирусом.

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Фото © Pixabay

У жителей России нет привычки планировать отдых заранее, потому спонтанный туризм в стране развит больше, чем в других государствах. Об этом NEWS.ru рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

Привычка упорядочивать всё и планировать нарабатывается, а потом раз — и выясняется, что все планы снова нереализуемы. Поэтому наши планы и наша реальность не совпадают часто, — заявил специалист в кулуарах международного форума урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии".

По словам Фёдорова, по сравнению с европейцами россияне планируют отдых "хуже и меньше". Существуют дополнительные факторы, влияющие на это, например инфляция.

У нас спонтанный, импульсный туризм больше развит, чем в других странах, — подчеркнул глава ВЦИОМа.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, туристическая отрасль в России может оправиться от потерь, вызванных пандемией коронавируса, к весне 2021 года.

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