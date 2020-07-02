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Экс-директор школы в ХМАО попала под уголовное дело за покрывательство физрука. Его подозревают в педофилии

Как считают следователи, бездействие женщины позволяло учителю продолжать совершать преступления.

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Фото © LIFE

Бывший директор школы в Нижневартовске, где учителя физкультуры обвиняют в развращении пяти несовершеннолетних, знала о преступлениях подчинённого и скрывала их из личной заинтересованности. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

В ведомстве отметили, что бездействие экс-директора позволяло физруку продолжать совершать преступления в отношении учениц.

Напомним, развратные и иные действия сексуального характера задержанный по подозрению в педофилии учитель физкультуры совершал в период с 2015 по 2020 год. О случившемся стало известно от подруги одной из потерпевших, которая обратилась к следователям с просьбой проверить информацию. Девушки не обращались в правоохранительные органы, поскольку боялись огласки и расправы со стороны учителя. Следователи установили пять потерпевших девушек. Расследование уголовного дела в отношении находящегося под стражей мужчины продолжается.

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