Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко совместно с националистами готовит "кровавый" переворот в стране. Об этом Кива сказал в интервью местному телеканалу ZIK.

— Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких как "Азов", "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. И это будет стоить президенту власти, — сказал Кива.

Он также добавил, что бывший президент Украины объединился с Александром Турчиновым, который ранее исполнял обязанности главы государства. Депутат Рады подчеркнул, что Турчинов — "человек, умеющий делать перевороты", отметив, что события 2014 года в стране подтверждают этот факт.