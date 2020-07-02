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Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит "кровавый" переворот

По словам Ильи Кивы, смена власти на Украине может произойти уже осенью.

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Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко совместно с националистами готовит "кровавый" переворот в стране. Об этом Кива сказал в интервью местному телеканалу ZIK.

Порошенко взял на обеспечение маргиналов, таких как "Азов", "Национальный корпус", и сегодня формируется та группа, которая уже осенью погрузит нашу страну в кровь. И это будет стоить президенту власти, — сказал Кива.

Он также добавил, что бывший президент Украины объединился с Александром Турчиновым, который ранее исполнял обязанности главы государства. Депутат Рады подчеркнул, что Турчинов — "человек, умеющий делать перевороты", отметив, что события 2014 года в стране подтверждают этот факт.

Напомним, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у Киева есть "уникальный шанс" вернуть Крым. Он считает, что на Россию необходимо оказывать международное давление.

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