Экипажи самолётов S7 и Emirates повели себя грамотно в ситуации со сближением Airbus и Boeing в небе над Ростовом-на-Дону, заявили представители российского перевозчика РИА "Новости".
В S7 напомнили, что на современных авиалайнерах установлены системы предупреждения опасного сближения. При необходимости они заранее подают сигнал о вероятном конфликте в движении. При возникновении опасных ситуаций у лётчиков есть возможность осуществить безопасный манёвр — система предлагает набрать высоту или осуществить спуск.
— Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажёрах, — отметили в компании.
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Экипажи повели себя грамотно. В S7 прокомментировали опасное сближение лайнеров в небе над Ростовской областью
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