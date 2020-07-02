Экипажи повели себя грамотно. В S7 прокомментировали опасное сближение лайнеров в небе над Ростовской областью

Экипажи самолётов S7 и Emirates повели себя грамотно в ситуации со сближением Airbus и Boeing в небе над Ростовом-на-Дону, заявили представители российского перевозчика РИА "Новости".

В S7 напомнили, что на современных авиалайнерах установлены системы предупреждения опасного сближения. При необходимости они заранее подают сигнал о вероятном конфликте в движении. При возникновении опасных ситуаций у лётчиков есть возможность осуществить безопасный манёвр — система предлагает набрать высоту или осуществить спуск.