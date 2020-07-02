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Экипажи повели себя грамотно. В S7 прокомментировали опасное сближение лайнеров в небе над Ростовской областью

В авиакомпании уточнили, что пилоты отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажёрах каждые шесть месяцев.

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Фото © Pixabay

Экипажи самолётов S7 и Emirates повели себя грамотно в ситуации со сближением Airbus и Boeing в небе над Ростовом-на-Дону, заявили представители российского перевозчика РИА "Новости".

В S7 напомнили, что на современных авиалайнерах установлены системы предупреждения опасного сближения. При необходимости они заранее подают сигнал о вероятном конфликте в движении. При возникновении опасных ситуаций у лётчиков есть возможность осуществить безопасный манёвр — система предлагает набрать высоту или осуществить спуск.

Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажёрах, — отметили в компании.

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