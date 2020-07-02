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В общественном штабе заверили, что московский стандарт наблюдения за голосованием по поправкам удалось поддержать

В столице не было зафиксировано ни одного нарушения мер санитарной безопасности.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Общественному штабу удалось поддержать московский стандарт наблюдения на голосовании по поправкам к конституции. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.

Нам удалось поддержать московский стандарт наблюдения в традиционном голосовании, в досрочном голосовании и, главное, в электронном. Всё прошло без сбоев, штаб работал до ночи, мы разбирали сигналы, которые поступали в процессе подсчёта голосов, — цитирует агентство "Москва" руководителя штаба.

В свою очередь официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов отметил, что не было зафиксировано ни одного нарушения мер санитарной безопасности.

Напомним, накануне закончилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК завершила подсчёт всех протоколов по России. В результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.

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