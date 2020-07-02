В общественном штабе заверили, что московский стандарт наблюдения за голосованием по поправкам удалось поддержать

Общественному штабу удалось поддержать московский стандарт наблюдения на голосовании по поправкам к конституции. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.

— Нам удалось поддержать московский стандарт наблюдения в традиционном голосовании, в досрочном голосовании и, главное, в электронном. Всё прошло без сбоев, штаб работал до ночи, мы разбирали сигналы, которые поступали в процессе подсчёта голосов, — цитирует агентство "Москва" руководителя штаба.

В свою очередь официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов отметил, что не было зафиксировано ни одного нарушения мер санитарной безопасности.